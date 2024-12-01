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Ферстаппена лишили поула на Гран-при Катара

Действующий чемпион потерял одну позицию на стартовой решетке.
Сегодня, 10:48
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, завоевавший накануне поул в квалификации Гран-при Катара, потерял свое первое место на старте гонки.

Нидерландский гонщик, ранее досрочно оформивший чемпионство на предыдущем этапе, был лишен одной позиции вследствие инцидента с Джорджем Расселлом, сообщает официальный сайт Формулы 1.

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Стюарды посчитали, что в ходе квалификации Ферстаппен ехал необоснованно медленно по трассе, помешав пилоту Мерседес, и присудили ему штраф.

Потеряв поул, Ферстаппен начнет гонку со второй позиции, а Расселл будет первым на стартовой решетке.

Напомним, что гонка Гран-при Катара состоится в воскресенье, 1 декабря, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с полным расписанием и результатами заездов Гран-при Катара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Катара Макс Ферстаппен

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