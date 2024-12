"Стоп-энд-гоу" Норриса позволил Ферстаппену очень легко выиграть Гран-при Катара

В воскресенье, 1 декабря, в Дохе, Катар, состоялась предпоследняя гонка сезона-2024 в Формуле-1.

Макс Ферстаппен сразу же вырвался на первую строчку, забрав свою заслуженную позицию по итогам квалификации.

LAP 1 / 57



VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!! 😱



He dives to the inside at the first turn and Norris follows him through into second!! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/4rNc25PE3P — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

А уже на втором круге сразу три пилота попали в неприятную ситуацию, по итогам которой Франко Колапинто и Эстебан Окон были вынуждены досрочно завершить заезд. Также позднее выбыл и Ланс Стролл.

LAP 2 / 57



⚠️ SC DEPLOYED ⚠️



Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1.



The Haas has a puncture, the others are out 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Затем гонка разделилась на несколько частей: противостояние Ферстаппена и Норриса, Рассела и Пиастри, двух Феррари и Переса с Хэмилтоном. Пилот Мерседес, кстати, еще и получил штраф за фальшстарт.

LAP 17 / 57



Piastri wide in his pursuit of Russell for third! 😳



He tries to get run out of the final corner, but gets a snap of steering mid-corner and has to catch it.#F1 #QatarGP pic.twitter.com/VEe5zYl0o2 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

На 24-м круге Джордж Расселл решил первым уйти на пит-стоп, однако из-за ошибки механиков потерял очень много времени. На трассу британец вернулся лишь на 11-й позиции.

LAP 24 / 57



Russell pits under threat from Piastri - but it's a slow stop and now he's sat in traffic! 😱



That's really put a dent in his race. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/TBcJ1nJAhC — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

К середине гонки проблемы Мерседес только усилились. Оба пилота стали жаловаться на недостаточную поворачиваемость болидов.

LAP 29 / 57



Neither Mercedes driver is enjoying the balance of the car right now.



Russell radios to say the car isn't turning, and a lap later Hamilton has to catch a moment on acceleration 😬#F1 #QatarGP pic.twitter.com/WcHHeN1B18 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

На 34-м круге наконец остальные лидеры получили шанс сменить свои износившийся "медиум". Сайнс и Хэмилтон одновременно получили прокол, потому на трассе появился сейфти-кар, под которым большинство пилотов наконец сделали свой пит-стоп.

LAP 34 / 57



PUNCTURES FOR LEWIS HAMILTON AND CARLOS SAINZ! 💥



🟡 SAFETY CAR DEPLOYED 🟡#F1 #QatarGP pic.twitter.com/jj8xDVxcm9 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Во время сейфти-кар Перес потерял контроль над болидов и покинул гонку. Заезд возобновился на 40-м круге, однако сразу же снова появился новый сейфти-кар из-за аварии Нико Хюлькенберга.

LAP 41 / 57



PEREZ OUT! 😔



The Red Bull spins off before the restart and loses drive, and it's game over. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/yBO0NMStcD — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

А затем стюарды решили наградить 10-секундным штрафом Ландо Норриса. Они посчитали, что пилот Макларен недостаточно замедлился под желтыми флагами. После отбытия наказания Ландо выехал в самом конце пелотона.

LAP 44 / 57



⚠️ 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR NORRIS ⚠️



The McLaren is penalised for failing to slow under yellow flags.



He MUST serve the penalty within two laps. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/iUJQHNFIeP — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

После фактического выбывания Ландо Норриса из борьбы за первое место, Макс Ферстаппен легко и уверенно выиграл Гран-при Катара. Оскар Пиастри так и не справился с Шарлем Леклером, заняв третье место, монегаск - соответственно, второе.

