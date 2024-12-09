Сайнс дебютировал за новую команду в рамках съемочного дня

Испанский пилот Карлос Сайнс впервые опробовал болид своей новой команды Уильямс.

Это случилось в рамках съемочного дня, а уже 10 декабря испанец выступит за Уильямс на тестах в Абу-Даби.

Интересно, что в этот же день британская команда объявила о новом контракте и испанской финансово-кредитной группой Santander. Ранее банк работал с Феррари, теперь же из логотип будет украшать болиды Уильямс.

Также Карлос дал несколько комментариев касательно нового этапа своей карьеры. Пилот надеется, что команда сможет, как когда-то, снова борорться за самые выскоие позиции.

"Я считаю, что и сам должен бороться за победы, подиумы, место в топ-5 в Формуле-1. Думаю, что доказал это как гонщик за последние четыре года, выступая за Феррари.

Но и Уильямс не стоит забывать, что в прошлом эта команда боролась за место в топ-5, за подиумы и так далее. И наша цель в том, чтобы уже в ближайшем будущем вместе начать бороться за эти позиции.

Я не могу сказать, сколько это займет времени. Но как я уже говорил, вряд ли вы понимаете, насколько мы на самом деле мотивированы и решительно настроены достичь этой цели. И я с нетерпением жду возможности принять этот вызов", – рассказал Сайнс.

Ранее также в Ред Булл рассказали, когда стоит ждать обновленный список пилотов.

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