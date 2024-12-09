Марко рассказал, когда команды Ред Булл объявят списки пилотов на сезон-2025

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, когда стоит ждать объявления составов пилотов в их командах.

Напомним, что Ред Булл и РБ на текущий момент единственные две команды, не объявившие своих пилотов на следующий сезон.

И в первую очередь это связано с Серхио Пересом, с которым все никак не могут решить, что делать. Однако Марко заявил, что в понедельник, 9 декабря, по этому поводу состоится большое собрание.

Также на 10 декабря назначены тестовые заезды с участием кандидатов на кокпит мексиканца Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном. Лишь после всех этих событий в Ред Булл будут принимать решение.

Ожидается, что команды объявят составы пилотов на сезон-2025 уже до конца текущей недели.

Также напомним, что в следующем сезоне Льюис Хэмилтон будет выступать за Феррари.

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