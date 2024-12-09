iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Марко рассказал, когда команды Ред Булл объявят списки пилотов на сезон-2025

Уже 9 декабря состоится обсуждение будущего Серхио Переса.
Сегодня, 12:47
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, когда стоит ждать объявления составов пилотов в их командах.

Напомним, что Ред Булл и РБ на текущий момент единственные две команды, не объявившие своих пилотов на следующий сезон.

И в первую очередь это связано с Серхио Пересом, с которым все никак не могут решить, что делать. Однако Марко заявил, что в понедельник, 9 декабря, по этому поводу состоится большое собрание.

Также на 10 декабря назначены тестовые заезды с участием кандидатов на кокпит мексиканца Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном. Лишь после всех этих событий в Ред Булл будут принимать решение.

Ожидается, что команды объявят составы пилотов на сезон-2025 уже до конца текущей недели.

Также напомним, что в следующем сезоне Льюис Хэмилтон будет выступать за Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Ферстаппена лишили поула на Гран-при Катара Ферстаппена лишили поула на Гран-при Катара
"Чувствую облегчение и горжусь": Ферстаппен отреагировал на завоевание чемпионского титула "Чувствую облегчение и горжусь": Ферстаппен отреагировал на завоевание чемпионского титула
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Александрия в УПЛ, Тоттенхэм - Челси, матчи Арсенала, Атлетико, поединки Серии А и Бундеслиги
просмотров

Последние новости

Европа13:59
Мойес может снова вернуться к работе в бывшем клубе
Европа13:48
Ливерпуль нацелился на подписание травматичного футболиста Барселоны
Европа13:20
Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом
Лига Чемпионов13:03
Лидеры Баварии не тренировались вместе с командой накануне матча против Шахтера
Формула 112:47
Марко рассказал, когда команды Ред Булл объявят списки пилотов на сезон-2025
Европа12:36
Мбаппе поделился деталями своей личной жизни
Киберспорт12:25
NaVi проиграли оба стартовых матча на ESL One Bangkok 2024
Европа11:59
Мбаппе: Я всегда ставил сборную Франции в приоритет
Украина11:29
Ротань - о поражении от Динамо: Александрия показала менталитет маленькой команды
Европа10:59
Борнмут Забарного установил уникальное для АПЛ достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK