Макларен оставит резервистом пилота Индикар

Пато О'Уорд будет запасным пилотом Макларен в 2025 году. Основным местом работы спортсмена останется Индикар, сообщает RacingNews365.

В заокеанской серии мексиканец защищает цвета Макларен с 2020-го. В прошлом году он присоединился к списку резервистов команды Формулы-1. В сезоне-2025 О'Уорд будет соревноваться в Индикаре до 31 августа, а затем окажется в распоряжении британской конюшни F1.

В случае проблем у одного из основных пилотов Макларен в первой части сезона их заменит Валттери Боттас. Опытный финн также будет резервистом Мерседес и Уильямс.

К слову, ранее Формула E анонсировала гонку знаменитостей в Майами.

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