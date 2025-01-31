Гендиректор Макларен предложил реформу коллегии стюардов Формулы-1

Зак Браун поделился соображениями по усовершенствованию работы стюардов в Формуле-1. По его мнению, на этапах чемпионата мира должен работать их постоянный состав.

"Иметь в многомиллиардном спорте стюардов, которые работают неполный рабочий день и не получают зарплату, где все стоит на кону, необходимы правильные решения... Я не думаю, что мы добьемся успеха, не имея штатных стюардов.

С персоналиями у нас все в порядке, но свод правил слишком строгий. Я бы предпочел, чтобы мы отошли на шаг назад, смягчили его. У нас должны быть штатные стюарды, которые смогут принимать более правильные решения о том, был ли выполнен тот или иной маневр корректно", – цитирует Брауна RacingNews365.

Коллегия стюардов гран-при обычно состоит из четырех человек. В нее входят делегаты ФИА, в том числе бывшие гонщики, а также представитель местной автоспортивной федерации.

К слову, ранее Джонни Херберт ушел с поста стюарда Формулы-1.

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