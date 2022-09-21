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Баскетбол

Призер Евробаскета-2022, обещавший не играть в России, подписал контракт с Зенитом

Вот так спортсмен наплевал не только на собственные слова, но и на документ со своей же Федерацией.
Сегодня, 18:22
Тома Эртель / https://basketnews.com/
Тома Эртель / https://basketnews.com/
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Защитник Тома Эртель, который в составе сборной Франции завоевал серебряные медали недавно завершившегося чемпионата Европы по баскетболу, продолжит свою карьеру в питерском Зените, сообщает Eurohoops.

Эту новость можно было бы пропустить, если бы не некоторые факты, которые предшествовали данному переходу.

Во время подготовки сборной к Евробаскету Федерация баскетбола Франции обязала всех представителей команды подписать соглашение о том, что они не поедут играть в Россию или Беларусь.

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Этот договор подписал и Эртель, который затем дал интервью, в котором подтвердил это. Однако незадолго до этого появилась информация, что он договорился с Зенитом еще в конце июня, за два месяца до старта турнира.

Сообщается, что из-за своего решения нарушить соглашение игрок не будет вызываться в состав сборной - он пропустит Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет чемпионат Европы по баскетболу евробаскет-2022
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