iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Прометей - Литакбелис: онлайн-трансляция матча ЕвроКубка

Украинский клуб стартует в международном турнире.
Сегодня, 12:15
БК Прометей
БК Прометей
0 0 0

БК Прометей примет участие в еврокубке Euro Cup.

Украинский клуб вошел в подгруппу А, где помимо него еще 9 команд. Прометей единственная команда из Украины в данном турнире.

Сегодня, 12 октября, команда из Слобожанского сыграет с литовским Литакбелисом. Это первая игра для коллектива Ронена Гинзбурга в этом соревновании

Читай также: Баскетбольный клуб Прометей стартует в ЕвроКубке

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Прометей - Литакбелис.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Прометей
0 0 0

Статьи по теме

Баскетбольный клуб Прометей стартует в ЕвроКубке Баскетбольный клуб Прометей стартует в ЕвроКубке
Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона
Определились участники Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу Определились участники Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу
По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike По стопам отца: сын ЛеБрона подписал контракт с Nike
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Реал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа14:04
Зинченко пропустил тренировку Арсенала перед матчем Лиги Европы
Европа13:39
Cимеоне высказался о своем будущем
Украина13:19
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа12:53
ПСЖ установил ценник на Мбаппе
Баскетбол12:15
Прометей - Литакбелис: онлайн-трансляция матча ЕвроКубка
Украина12:10
Баскетбольный клуб Прометей стартует в ЕвроКубке
Футбол12:07
Ливерпуль не будет выкупать контракт хавбека Ювентуса
Украина11:58
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов11:40
УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтер - Реал
Футбол11:15
ПСЖ нашел потенциальную замену Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK