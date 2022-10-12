Прометей - Литакбелис: онлайн-трансляция матча ЕвроКубка

БК Прометей примет участие в еврокубке Euro Cup.

Украинский клуб вошел в подгруппу А, где помимо него еще 9 команд. Прометей единственная команда из Украины в данном турнире.

Сегодня, 12 октября, команда из Слобожанского сыграет с литовским Литакбелисом. Это первая игра для коллектива Ронена Гинзбурга в этом соревновании

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Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Прометей - Литакбелис.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.