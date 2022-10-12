Баскетбольный клуб Прометей стартует в ЕвроКубке

Прометей дебютирует в 7DAYS EuroCup номинально домашним матчем с литовским клубом Литкабелис Паневежис, поединок пройдет в Латвии на Арене Рига. В предыдущие два сезона команда представляла Украину сначала в ФИБА Europe Cup, а затем в Лиге чемпионов.

Прометей — Литкабелис Паневежис (Литва)

12 октября, 19:00. "Арена Рига"

Трансляция - You-tube-канал DIVISPORT BASKETBALL

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В соревнованиях 7DAYS EuroCup, проводимых под эгидой Евролиги, Прометей дебютирует. В этом году турнир пройдет по следующей схеме:

20 команд, разделенных на 2 группы, сначала сыграют в двухкруговом турнире.

8 команд из каждой группы попадут в плей-офф.

Начиная с 1/8 финала, каждая стадия будет состоять из одного матча

Литкабелис Паневежис – первый из 9 соперников Прометея по группе А – двукратный серебряный призер чемпионата Литвы и трехкратный финалист Кубка страны. В прошлом сезоне они как раз стали вторыми и получили право выступать в этом турнире.

Для игроков национальной сборной Украины в составе Прометея среди баскетболистов литовского клуба есть знакомое лицо - 23-летний эстонский разыгрывающий Кристиан Кулламяэ игра за национальную сборную своей страны на последнем Евробаскете и в матче с Украиной набрал 1 его команде победу, но не попал.

Заметим, что другими соперниками Прометея и Литкабелиса по группе А будут следующие команды: Хоэнтуд (Испания), Ратиофарм Ульм (Германия), Венеция и Брешия (Италия), Цедевита (Словения), Бурсаспор (Турция), Клуж-Напока (Румыния) и Бур (Франция).