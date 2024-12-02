НБА: Нью-Йорк с легкостью переиграл Нью-Орлеан, Лейкерс едва-едва одолели Юту
В рамках регулярного сезона НБА состоялось 2 матча вечером 1 декабря и 8 в ночь с 1 на 2 декабря.
Самая большая интрига была в матче Юты и Лейкерс. Там судьбу противостояния определил 1 набранный пункт.
Бруклин - Орландо 92:100
Бруклин: К. Джонсон (26), Шредер (20 + 7 передач + 6 потерь), Клекстон (9 + 7 подборов + 5 потерь), Уилсон (5), З. Уильямс (1) - старт; Уотфорд (13), Джонсон (12), Милтон (6), Симмонс (0), Уайтхед (0), Мартин (0), Цуй Юнси (0).
Орландо Ф. Вагнер (20 + 9 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Картер (14 + 7 подборов), Саггс (12 + 5 потерь), Битадзе (12 + 13 подборов) - старт; М. Вагнер (12 + 8 подборов), Блэк (5), да Силва (4), Энтони (3), Айзек (2), Ховард (0).
Мемфис - Индиана 136:121
Мемфис: Джарен Джексон (25 + 8 подборов), Морент (19 + 8 передач), Бэйн (16 + 6 передач), Уэллс (13), Кларк (8) - старт; Смарт (16 + 6 передач), Альдама (15 + 6 передач), Ларевиа (11), Кеннард (6), Пиппен (4), Кончар (3), Гафф (0), Кавамура (0).
Индиана Матурин (19 + 9 подборов), Сиакам (17 + 6 передач), Нембхард (14), Тернер (12), Халибертон (8 + 7 передач) - старт; Топпин (16 + 8 подборов), Макконнелл (15), Уокер (9 + 7 подборов), Ферфи (6), Джексон (5), Браун (0), Ньютон (0), Фримен (0).
Торонто - Майами 119:116
Торонто: Барретт (37 + 7 подборов), Барнс (23 + 10 подборов + 9 передач), Пелтль (17 + 11 подборов), Уолтер (12), Агбаджи (7) - старт; Буше (8), Митчелл (7), Беттл (3), Мобо (3 + 7 подборов + 6 передач), Шед (2).
Майами: Хирро (31), Батлер (17), Адебайо (13 + 20 подборов + 7 передач + 5 потерь), Д. Робинсон (8), Гайсмит (7) - старт; Розир (17), Ларссон (8), Хакес (6), Лав (5), Беркс (4).
Кливленд - Бостон 115:11
Кливленд: Митчелл (35 + 7 подборов), Гарлэнд (22 + 8 передач), Э. Мобли (9 + 10 подборов + 5 потерь), Аллен (8 + 10 подборов), Окоро (6) - старт; Ньянг (13), Леверт (13 + 5 потерь), Джером (6), Меррилл (3), Тайсон (0).
Бостон: Тейтум (33 + 8 подборов), Порзингис (21 + 8 подборов), Хаузер (13), Хорфорд (8), Холидей (4) - старт; Притчард (24 + 7 подборов), Питерсон (8), Спрингер (0), Корнет (0).
Нью-Йорк - Нью-Орлеан 118:85
Нью-Йорк::Бриджес (31), Брансон (16 + 9 передач), Таунс (14 + 19 подборов), Гарт (12), Ануноби (7 + 4 блок-шота) - старт; Макбрайд (13), Пейн (8), Райан (8), Симс (4 + 13 подборов), Хукпорти (3), Колек (2), Топпин (0).
Нью-Орлеан: Макколлум (13), Мерфи (11), Мисси (11 + 8 подборов), Мюррей (10 + 8 подборов), Грин (5) - старт; Бостон (13), Кейн (10), Пейтон (6 + 7 передач), Ривз (2), Тайс (2), Робинсон-Эрл (2), Маткович (0), Джемисон (0).
Хьюстон - Оклахома-Сити 119:116
Хьюстон: Ванвлит (38), Шенгюн (20 + 14 подборов + 9 передач), Брукс (16 + 7 подборов), Смит (15 + 14 подборов), Грин (9) - старт; Томпсон (9), Исон (6), Шеппард (5), Адамс (1).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (22 + 7 передач), Хартенштайн (19 + 13 подборов), Уоллес (14 + 9 подборов), Дорт (6 + 6 передач) - старт; Виггинс (13), Джонс (5), К. Уильямс (5), Митчелл (0), Джо (0).
Юта - Лейкерс 104:105
Юта Маркканен (22 + 7 подборов), Коллинз (21 + 9 подборов), Секстон (15), Джордж (14 + 6 потерь), Кесслер (13 + 11 подборов) - старт; Джузенг (11), Сенсабо (6), Юбэнкс (2), Коллиер (0), Поттер (0).
Лейкерс: Дэвис (33 + 11 подборов), Джеймс (27 + 14 передач), Хатимура (13 + 7 подборов), Винсент (10), Кнехт (6 + 7 подборов) - старт; Кристи (12), Худ-Шифино (4), Траоре (0), Колоко (0).
Портленд - Даллас 131:137
Портленд: Саймонс (27), Шарп (22), Эйтон (18 + 7 подборов + 5 потерь), Камара (17 + 7 подборов), Грант (14 + 6 передач) - старт; Авдия (21), Бентон (9), Рупер (3), Уокер (0), Мюррей (0).
Даллас Дончич (36 + 7 подборов + 13 передач), Граймс (28 + 5 перехватов), Гэффорд (19), Вашингтон (14 + 6 передач), Харди (13) - старт; Динуидди (20), Пауэлл (5), Клебер (2 + 7 подборов), Проспер (0).
Сакраменто - Сан-Антонио: 125:127
Сакраменто: Дерозан (28 + 8 передач), Сабонис (25 + 13 подборов + 6 передач), Фокс (23 + 9 передач), Монк (19 + 7 подборов + 6 передач), Мюррей (8) - старт; Джонс (12), Эллис (8), Краудер (2), Джонс (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Шемпени (19 + 8 подборов), Пол (13 + 10 передач), Касл (8), Барнс (8 + 7 подборов) - старт; Васселл (21), К. Джонсон (17), Джонс (7), Коллинз (0), Бесси (0).
Клипперс - Денвер 126:122
Клипперс: Харден (39 + 9 подборов + 11 передач + 5 потерь), Пауэлл (28), Зубац (6 + 8 подборов), Данн (4), Д. Джонс (4) - старт; Мэнн (15), Коффи (13), Миллер (8), Бамба (6), Батюм (3).
Денвер: Йокич (28 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Дж. Мюррей (18 + 7 передач), Портер (18 + 7 подборов), Уоттсон (13), К. Браун (11 + 7 подборов) - старт; Стротер (15), Гордон (10), Вестбрук (9 + 8 передач) - старт; Стротер (15), Гордон (10), Вестбрук (9 + 8 передач).
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