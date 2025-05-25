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Баскетбол

Фенербахче во второй раз триумфовал в Евролиге

Турецкий гранд выиграл финал сезона.
Вчера, 22:08       Автор: Антон Федорцив
Монако – Фенербахче / Getty Images
Монако – Фенербахче / Getty Images

В дебюте Монако выглядел более убедительно. Французский коллектив попытался уйти в отрыв, выдав отрезок 13:4. Впрочем, Фенербахче еще до конца четверти успел сократить отставание до минимума.

К середине второй 10-минутки Монако восстановил преимущество. Тем не менее, стамбульцы снова организовали камбэк. Более того, на большой перерыв Фенербахче ушел с 2-очковым преимуществом.

В третьей четверти на паркете наблюдались качели. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но "желтые канарейки" завершили отрезок с +3. Удачный же старт финальной десятиминутки обеспечил стамбульцам титул.

Фенербахче во второй раз в истории выиграл Евролигу. В первый раз турецкий гранд победил в турнире 2016/17. Монако впервые играл в финале, а до сих пор наивысшим достижением клуба была "бронза" кампании 2022/23.

Евролига
финал
Монако – Фенербахче – 70:81 (20:18, 13:17, 18:19, 19:27)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако фенербахче

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