Прометей - Лондон Лайонз: видео онлайн-трансляция Еврокубка

В среду, 18 октября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет третий матч в рамках Еврокубка.

Наша команда сыграет с представителем Англии Лондон Лайонз.

В первом матче Прометей одержал победу над Гамбургом (97:77), а во втором проиграл Бешикташу (70:92).

Начало поединка Прометей - Лондон Лайонз в 19.00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Лондон Лайонз:

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