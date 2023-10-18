Прометей потерпел сенсационное поражение от Лондон Лайонс в рамках Еврокубка

В среду, 18 октября, украинский баскетбольный клуб Прометей провел третий матч в рамках Еврокубка, где встретился с Лондон Лайонс.

Первую четверть украинский коллектив уверенно забрал себе, однако в оставшихся трех уступил, ввиду игра завершилась победой гостевой команды со счетом 99:87.

Напомним, в первом матче Еврокубка Прометей одержал победу над Гамбургом (97:77), а во втором проиграл Бешикташу (70:92).

В следующем матче, который состоится 25 октября, Прометей на выезде сыграет против Олимпии.

Еврокубок. Группа А.

Прометей – Лондон Лайонс 87:99 (30:19, 15:29, 20:25, 22:26)

Прометей: Марч, Кин, Сидоров, Агада, Ткаченко, Келли, Бобров, Войналович, Липовый, Балвин, Одиасэ, Петров

Лондон Лайонс: Тэйлор, Солуаде, Нелсон, Филлип, Морган, Дэккер, Морган, Грантхэм, Оласени, Шарма

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