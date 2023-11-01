Прометей - Париж: видео онлайн-трансляция Еврокубка 01.11.2023

В среду, 1 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет пятый матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет представитель Франции Париж.

Начало поединка - в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Париж:

В турнирной таблице украинский клуб идет на пятом месте, имея две победы и два поражения.

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