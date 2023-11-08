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Баскетбол

Вулвз - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 08.11.2023

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 10:05
Прометей / БК Прометей
Прометей / БК Прометей

В среду, 8 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет шестой матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет литовский Вулвз.

Начало поединка - в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Вулвз - Прометей:

В турнирной таблице украинский клуб идет на седьмом месте, имея две победы и три поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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