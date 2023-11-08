Вулвз - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка 08.11.2023
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
В среду, 8 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет шестой матч в рамках Еврокубка.
Соперником нашей команды станет литовский Вулвз.
Начало поединка - в 19:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Вулвз - Прометей:
В турнирной таблице украинский клуб идет на седьмом месте, имея две победы и три поражения.
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