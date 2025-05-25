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Баскетбол

Миннесота установила клубный рекорд НБА

Тимбервулвз провели невероятную игру против Оклахомы.
Вчера, 08:59       Автор: Василий Медвидь
Миннесота / Getty Images
Миннесота / Getty Images

В рамках плей-офф НБА Миннесота Тимбервулвз разгромила Оклахому-Сити Тандер.

В этом матче хозяева набрали 143 очка. Данный показатель является рекордным для Тимбервулвз в плей-офф.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, тогда Миннесота набрала 130 очков в одном из поединков против Мемфиса.

В серии между Миннесотой и Оклахомой счет пока 1:2 в пользу Тандер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвс

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