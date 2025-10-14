Украинские баскетболисты в деле. Предсезонные игры Михайлюка и Лени

Михайлюк против Далласа, Лень против Вашингтона.

В настоящее время проходят предсезонные матчи НБА, в которых принимают участие украинские баскетболисты.

Игрок Юты Святослав Михайлюк отыграл 13 минут против Далласа и успел записать на свой счёт 2 очка и 2 подбора.

Другой баскетболист из Украины, центровой Нью-Йорка Алексей Лень вышел на площадку на 12 минут и набрал 2 очка, 1 подбор и 1 передачу против Вашингтона.

Юта так и не смогла переиграть Даллас и завершила игру со счётом 101:114, а Вашингтон в свою очередь одолел Нью-Йорк Никс со счётом 120:103.

Напомним, что ранее украинец из Бостон Селтикс дважды помог партнёрам набрать очки.

