Дончич получил лёгкую травму после первого матча сезона

В ночь на 22 октября прошёл первый матч нового сезона НБА между Лейкерс и Голден Стейтом. Матч завершился победой Голден Стейта со счётом 119:109.

Один из ключевых игроков Лейкерс Лука Дончич принял участие в первой игре сезона: словенец набрал 43 очка, сделал 12 подборов и 9 передач за 41 минуту на площадке, однако после игры ему пришлось получать лечение из-за ушиба.

Как отметил сам баскетболист, он провёл ещё около полутора часов в тренировочной комнате, получая лечение внутренней части правой ноги:

"Вероятно, ничего серьёзного. Почувствовал это, потому что бедро пошло в другую сторону. Немного ощутил боль, но думаю, ничего страшного.

Думаю, я становлюсь лучше в защите, стараюсь быть более активным, больше общаюсь с партнёрами. В общем, 41 минута — мне это нравится", — сказал Дончич.

