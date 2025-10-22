iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дончич получил лёгкую травму после первого матча сезона

После дебюта провёл полтора часа на восстановлении.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В ночь на 22 октября прошёл первый матч нового сезона НБА между Лейкерс и Голден Стейтом. Матч завершился победой Голден Стейта со счётом 119:109.

Читай также: НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме

Один из ключевых игроков Лейкерс Лука Дончич принял участие в первой игре сезона: словенец набрал 43 очка, сделал 12 подборов и 9 передач за 41 минуту на площадке, однако после игры ему пришлось получать лечение из-за ушиба.

Как отметил сам баскетболист, он провёл ещё около полутора часов в тренировочной комнате, получая лечение внутренней части правой ноги:

"Вероятно, ничего серьёзного. Почувствовал это, потому что бедро пошло в другую сторону. Немного ощутил боль, но думаю, ничего страшного.

Думаю, я становлюсь лучше в защите, стараюсь быть более активным, больше общаюсь с партнёрами. В общем, 41 минута — мне это нравится", — сказал Дончич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос Анджелес Лейкерс Лука Дончич

Статьи по теме

НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме
Лейкерс подтвердили участие Дончича в предсезонке против Санс Лейкерс подтвердили участие Дончича в предсезонке против Санс
В первых двух матчах Лейкерс сыграет без лидера команды В первых двух матчах Лейкерс сыграет без лидера команды
Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс15:20
Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника
Европа14:48
RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны
НБА14:27
Дончич получил лёгкую травму после первого матча сезона
Лига Чемпионов14:06
Главный тренер Реала оценил угрозу от Ювентуса перед очной встречей
ММА13:45
Украинка Анна Гиря признана спортсменкой года по версии IMMAF
Лига Чемпионов13:33
Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным
Формула 113:14
Алонсо поддержал Ферстаппена в борьбе за пятый титул
Европа12:58
Ла Лига отменила проведение матча Вильярреал - Барселона за пределами Испании
Европа12:45
Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас
Теннис12:21
Олейникова разгромила соперницу и вышла во второй круг турнира во Флорианополисе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK