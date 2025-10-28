iSport.ua
Лидер Юты установил персональный рекорд результативности

Одноклубник Святослава Михайлюка зажег против Финикса.
Сегодня, 11:49       Автор: Антон Федорцив
Лаури Маркканен / Getty Images
Лаури Маркканен / Getty Images

Центровой Юты Лаури Маркканен сыграл ведущую роль в победе над Финиксом (138:134 ОТ). Финн обновил карьерное достижение по очкам.

Звезда Джаз вышел в старте и провел на площадке 45 минут. Маркканен оформил дабл-дабл. Он набрал 51 пункт и совершил 14 подборов. Также финский центровой добавил 3 ассиста.

Маркканен стал первым баскетболистом Юты с 1998 года, которому удалось набрать 50 очков за поединок. "Джазмены" с рекордом 2 победы, 1 поражение идут пятыми в Западной конференции НБА.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

