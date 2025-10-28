Лидер Юты установил персональный рекорд результативности
Центровой Юты Лаури Маркканен сыграл ведущую роль в победе над Финиксом (138:134 ОТ). Финн обновил карьерное достижение по очкам.
Звезда Джаз вышел в старте и провел на площадке 45 минут. Маркканен оформил дабл-дабл. Он набрал 51 пункт и совершил 14 подборов. Также финский центровой добавил 3 ассиста.
🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀— NBA (@NBA) October 28, 2025
Lauri Markkanen ERUPTS for a career-high 51 points and seals the @utahjazz OT win with 2 clutch free-throws!
Keyonte George: 26 PTS, 10 AST
Walker Kessler: 25 PTS (9-12 FGM), 11 REB, 4 AST, 4 BLK
Devin Booker: 34 PTS, 10 AST https://t.co/5OkG6dVVgB pic.twitter.com/GYNtBVBiyJ
Маркканен стал первым баскетболистом Юты с 1998 года, которому удалось набрать 50 очков за поединок. "Джазмены" с рекордом 2 победы, 1 поражение идут пятыми в Западной конференции НБА.
Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!