Даллас теряет Дэвиса. Звездный форвард снова получил повреждение

Покинул площадку за две минуты до конца матча с Ютой.

Форвард Далласа Энтони Дэвис получил очередное повреждение.

Игрок получил травму руки за две минуты до конца матча после контакта с форвардом Юты Лаури Маркканеном.

За время, проведённое на площадке, игрок успел набрать 21 очко, 11 подборов и 4 передачи.

С каким счётом закончился этот и другие матчи в ночь на пятницу, 9 января, можно узнать на ISPORT.

