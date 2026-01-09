iSport.ua
Баскетбол

Даллас теряет Дэвиса. Звездный форвард снова получил повреждение

Покинул площадку за две минуты до конца матча с Ютой.
Сегодня, 12:19       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Форвард Далласа Энтони Дэвис получил очередное повреждение.

Игрок получил травму руки за две минуты до конца матча после контакта с форвардом Юты Лаури Маркканеном.

За время, проведённое на площадке, игрок успел набрать 21 очко, 11 подборов и 4 передачи.

С каким счётом закончился этот и другие матчи в ночь на пятницу, 9 января, можно узнать на ISPORT.

