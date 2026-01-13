iSport.ua
Баскетбол

Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч

Лейкерс следят за состоянием Луки.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В ночь на вторник, 13 января, прошел матч Лейкерс против Сакраменто. Лука Дончич, набравший за игру 42 очка, 7 подборов и 8 передач, сообщил, что испытывает дискомфорт в паху.

Слова словенского баскетболиста цитирует репортер Дэйв Макменамин в соцсети X:

На разминке перед игрой я почувствовал, что что-то не так, но я попытался разогреться. Завтра посмотрим, в каком состоянии я проснусь.

Добавим, что во время игры сотрудники медштаба проводили процедуры с Дончичем для облегчения его боли. Возможно, защитник пропустит предстоящую игру с Атлантой, которая состоится 14 января.

Видео-обзор матча Сакраменто - Лейкерс можно посмотреть на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Дончич

