Энтони и Ховард могут подписать контракты с Бруклином

Фронт-офис Бруклина сейчас ищет любые возможности укрепить состав, который трещит по швам после возникших проблем с Кевином Дюрантом. Пока звездный форвард еще не ушел, команда обратила внимание на нескольких свободных агентов.

По словам анонимного руководителя клуба Восточной конференции, и Кармело Энтони, и Дуайт Ховард могут быть в поле зрения Нетс. В беседе с Томасом Дарро из Heavy.com генменеджер объяснил, почему он считает, что оба ветерана были бы рабочим вариантом для Бруклина.

"Есть ветераны, которых они могут подписать в этом месяце или даже в начале следующего — Дуайт Ховард был бы очевидным кандидатом", - передает слова анонимного источника ClutchPoints.

"Были некоторые разговоры о том, что они могут подписать Кармело Энтони в знак уважения к Кевину Дюранту, но, очевидно, это ни к чему не привело. По крайней мере, пока".

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Контракты Мело и Ховарда с Лейкерс подошли к концу после прошедшего сезона. Не похоже, чтобы Лос-Анджелес заинтересован в заключении с кем-либо из них новой сделки, поэтому вполне возможно, что обе бывшие суперзвезды в конечном итоге наденут другую форму в новом сезоне.

В прошлом году Кармело Энтони сыграл за Лос-Анджелес 69 игр, набирая в среднем 13.3 очка, 4.2 подбора за 26 минут на площадке. Ховард же набирал в среднем 6.2 очка и 5.6 подбора за 16,2 минуты.