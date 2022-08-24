Юта хочет получить за Митчелла в два раз больше пиков первого раунда, чем ей предлагают

А вот и причина, по которой звезда Джаз все еще не находится в Нью-Йорке.

Звездный разыгрывающий Юты Донован Митчелл стал главной целью Никс после того, как Джаз решили уйти в перестройку, отправив центрового Руди Гобера в Миннесоту за огромный пакет активов.

Но после нескольких месяцев переговоров все зашло в тупик: Юта и Нью-Йорк не смогли прийти к согласию по тому, что войдет в трейд. Согласно New York Post, разница между запросом и предложением существенна.

Финальное предложение Никс включало в себя Оби Топпина, Эвана Фурнье, деньги, два незащищенных драфт-пика первого раунда и три защищенных пика.

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По информации источника, генменеджер Джаз Дэнни Эйндж запрашивает за своего игрока сразу четыре незащищенных пика первого раунда. Также сообщается, что у Эйнджа нет предпочтений в плане выбора игрока - его интересуют драфт-пики.