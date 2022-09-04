"Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter

Все прекрасно знают особенную любовь звезды Бруклина Кевина Дюранта к социальным сетям. Форварда уже ловили за использованием фейковых аккаунтов, которыми он пользовался, чтобы отвечать фанатам, защищая самого себя.

Он сделал это снова, но только через свой личный аккаунт. Один из поклонников написал, что Кевин заходит в Twitter только для того, чтобы ответить своим хейтерам. На это у Дюранта был свой ответ.

"Ты должен повзрослеть и понять, что в Twitter сидят одни хейтеры".

U gotta grow up and realize that nothing but haters reside on twitter https://t.co/XgtLvcw2i9 — Kevin Durant (@KDTrey5) September 3, 2022

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Любите вы его или ненавидите, Кевин Дюрант по-прежнему остается одним из лучших игроков в игре на сегодняшний день. Но временами подобные действия оставляют отпечаток на наследии спортсменов.