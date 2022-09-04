iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter

Кевин не смог удержаться, чтобы не упрекнуть пользователей соцсетей.
Сегодня, 17:06
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images
0 0 0

Все прекрасно знают особенную любовь звезды Бруклина Кевина Дюранта к социальным сетям. Форварда уже ловили за использованием фейковых аккаунтов, которыми он пользовался, чтобы отвечать фанатам, защищая самого себя.

Он сделал это снова, но только через свой личный аккаунт. Один из поклонников написал, что Кевин заходит в Twitter только для того, чтобы ответить своим хейтерам. На это у Дюранта был свой ответ.

"Ты должен повзрослеть и понять, что в Twitter сидят одни хейтеры".

Читай также: Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин

Любите вы его или ненавидите, Кевин Дюрант по-прежнему остается одним из лучших игроков в игре на сегодняшний день. Но временами подобные действия оставляют отпечаток на наследии спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА кевин Дюрант Бруклин Нетс
0 0 0

Статьи по теме

"Он - оборонительный волшебник": Шакил О'Нил оценил обмен Беверли в Лейкерс "Он - оборонительный волшебник": Шакил О'Нил оценил обмен Беверли в Лейкерс
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии
Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Футбол18:58
Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб
Европа18:23
Cпеция Коваленко и Болонья не выявили сильнейшего в насыщенном матче
Сборные18:01
Евробаскет-2022: Германия в овертайме вырвала победу у Литвы
Формула 117:49
Ферстаппен - победитель домашнего Гран-при Нидерландов, Расселл и Леклер на подиуме
Футбол17:46
Зинченко - в старте на матч против МЮ
Лига Чемпионов17:26
Хавбек Лейпцига пропустит матч против Шахтера
НБА17:06
"Никого, кроме хейтеров": Дюрант снова ответил фанату на критику в Twitter
Украина16:56
Черноморец и Ингулец разошлись миром
Европа16:30
Бавария хочет переманить молодого таланта Барселоны
ММА16:23
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK