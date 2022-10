"Он здесь? Как он об этом узнал": тренер Майами был шокирован работой журналиста

Межсезонье НБА подходит к своему завершению, ведь уже 18 октября начнется новый регулярный сезон. Пока есть время, команды завершают формирование ростера.

Этим же занимается и Майами. Команда из Флориды подписала двусторонний контракт с игроком G-лиги Дрю Смитом. Один журналист во время пресс-конференции спросил главного тренера Хит Эрика Споэльстру об этом, что сильно удивило спациалиста -его реакция бесценна.

"Об этом уже все знают? Так, мне нужна пауза, прежде чем я отвечу на этот вопрос", - передает слова Споэльстры The Athletic. "Мы работаем над этим, мы работаем над всем. Откуда Шэмс узнал об этом? Он здесь?".

On Wednesday, @ShamsCharania reported that the Heat were signing Dru Smith to a two-way contract.



Even Erik Spoelstra was surprised how quick the news came out 😂



"Is that already out here? How did Shams get it? Is he here?"



🎥 @JumpViews pic.twitter.com/qO7xOLF1e3