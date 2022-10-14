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Баскетбол

"Он здесь? Как он об этом узнал": тренер Майами был шокирован работой журналиста

СМИ слишком быстро узнали о новичке Хит.
Сегодня, 00:33
Эрик Споэльстра / Getty Images
Эрик Споэльстра / Getty Images
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Межсезонье НБА подходит к своему завершению, ведь уже 18 октября начнется новый регулярный сезон. Пока есть время, команды завершают формирование ростера.

Этим же занимается и Майами. Команда из Флориды подписала двусторонний контракт с игроком G-лиги Дрю Смитом. Один журналист во время пресс-конференции спросил главного тренера Хит Эрика Споэльстру об этом, что сильно удивило спациалиста -его реакция бесценна.

"Об этом уже все знают? Так, мне нужна пауза, прежде чем я отвечу на этот вопрос", - передает слова Споэльстры The Athletic. "Мы работаем над этим, мы работаем над всем. Откуда Шэмс узнал об этом? Он здесь?".

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Споэльстра говорил о Шэмсе Чарании, журналисте The Athletic и одном из двух главных инсайдеров НБА наряду с Эдрианом Вожнаровски. Действительно, эти двое в последние годы очень быстро выдают ту или иную информацию о мире баскетбола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Споэльстра Майами Хит
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