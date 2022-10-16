iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Уиггинс подписал многолетнее продление с Голден Стэйт

"Кленовый Джордан" получил свой контракт на уважаемую сумму.
Сегодня, 09:40
Эндрю Уиггинс / Getty Images
Эндрю Уиггинс / Getty Images
0 0 0

Форвард Голден Стэйт Эндрю Уиггинс согласился на четырехлетнее продление контракта на 109 миллионов долларов, сообщили ESPN его агенты Дрю Моррисон и Стивен Хьюманн из CAA Sports.

Теперь 27-летний баскетболист связан с "воинами" пятилетним контрактом на 143 миллиона, а на последний год соглашения у него будет действовать опция игрока.

После перехода в Голден Стэйт в 2020 году в результате обмена из Миннесоты Уиггинс перезагрузил свою карьеру, став командным игроком в системе Стива Керра.

Читай также: Член зала славы NBA проходит курс лечения от опухоли головного мозга

В прошлом сезоне он стал незаменимой частью его команды, будучи ответственным по части обороны. Именно Эндрю зачастую ставили играть против самого сильного игрока соперника в плей-офф. Это помогло Уорриорз стать чемпионами по итогам кампании.

В сезоне, когда он впервые в своей карьере был приглашен на Матч всех звезд, Виггинс набирал в среднем 17,2 очка и 3,3 подбора. Он также забросил 39,3% трехочковых, что является его лучшим показателем в карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Эндрю Уиггинс
0 0 0

Статьи по теме

Уорриорз не будут отстранять Грина - игрок отделается штрафом Уорриорз не будут отстранять Грина - игрок отделается штрафом
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время "Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт В Сеть слили видео мощного удара Грина в челюсть Пула на тренировке Голден Стэйт
Грин извинился перед Пулом и командой за драку на тренировке Уорриорз Грин извинился перед Пулом и командой за драку на тренировке Уорриорз
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Бокс12:53
"Этот чемпион особенный": Камбосос оценил свое поражение в реванше с Хэйни
Украина12:15
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс11:54
"Хочу драться с лучшими": Хэйни озвучил свои планы после победы над Камбососом
Европа11:30
Реал - Барселона: прогноз на матч 16.10.2022 Эль Класико
Бокс11:12
Хэйни - Камбосос: видео боя
Бокс10:38
Уайлдер объявил, с кем готов сразиться в следующем бою
Киберспорт10:12
The International 2022: онлайн-трансляция матчей
НБА10:00
Анонс сезона НБА: кто станет лучшим новичком и оформит лучший камбэк
Киберспорт10:00
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
НХЛ09:55
НХЛ: Миннесота и Лос-Анджелес устроили голевую перестрелку, Торонто одолел Оттаву
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK