Уиггинс подписал многолетнее продление с Голден Стэйт

Форвард Голден Стэйт Эндрю Уиггинс согласился на четырехлетнее продление контракта на 109 миллионов долларов, сообщили ESPN его агенты Дрю Моррисон и Стивен Хьюманн из CAA Sports.

Теперь 27-летний баскетболист связан с "воинами" пятилетним контрактом на 143 миллиона, а на последний год соглашения у него будет действовать опция игрока.

После перехода в Голден Стэйт в 2020 году в результате обмена из Миннесоты Уиггинс перезагрузил свою карьеру, став командным игроком в системе Стива Керра.

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В прошлом сезоне он стал незаменимой частью его команды, будучи ответственным по части обороны. Именно Эндрю зачастую ставили играть против самого сильного игрока соперника в плей-офф. Это помогло Уорриорз стать чемпионами по итогам кампании.

В сезоне, когда он впервые в своей карьере был приглашен на Матч всех звезд, Виггинс набирал в среднем 17,2 очка и 3,3 подбора. Он также забросил 39,3% трехочковых, что является его лучшим показателем в карьере.