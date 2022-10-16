Пул согласился на новый контракт с Голден Стэйт

Все идет к тому, что Дрэймонд Грин будет искать максимальное продление в другом месте.

Голден Стэйт и защитник Джордан Пул договорились о продлении контракта на четыре года и 140 миллионов долларов, сообщили ESPN его агенты Дрю Моррисон и Остин Браун из CAA Sports.

Продление происходит до крайнего срока понедельника, 17 октября, для представителей драфта НБА класса 2019 года.

Это также произошло после того, как Дрэймонд Грин ударил Пула во время недавней тренировки, которая потрясла франшизу. В итоге Грин принес свои извинения перед игроком и командой, отстранившись от нескольких тренировок.

В прошлом сезоне Пул также лидировал в лиге по проценту попаданий штрафных бросков — 92,5%. Напомним, что по итогам кампании-2021/22 Уорриорз в очередной раз стали чемпионами, а Джордан принял в этом непосредственное участие.

Напомним, что ранее стало известно о новом контракте Эндрю Уиггинса. В связи с этим фонд заработной платы и налог на роскошь в сезоне-2023/24 вырисовываются на беспрецедентном уровне в 483 миллиона.