iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Пул согласился на новый контракт с Голден Стэйт

Все идет к тому, что Дрэймонд Грин будет искать максимальное продление в другом месте.
Сегодня, 13:37
Джордан Пул / Getty Images
Джордан Пул / Getty Images
0 0 0

Голден Стэйт и защитник Джордан Пул договорились о продлении контракта на четыре года и 140 миллионов долларов, сообщили ESPN его агенты Дрю Моррисон и Остин Браун из CAA Sports.

Продление происходит до крайнего срока понедельника, 17 октября, для представителей драфта НБА класса 2019 года.

Это также произошло после того, как Дрэймонд Грин ударил Пула во время недавней тренировки, которая потрясла франшизу. В итоге Грин принес свои извинения перед игроком и командой, отстранившись от нескольких тренировок.

В прошлом сезоне Пул также лидировал в лиге по проценту попаданий штрафных бросков — 92,5%. Напомним, что по итогам кампании-2021/22 Уорриорз в очередной раз стали чемпионами, а Джордан принял в этом непосредственное участие.

Напомним, что ранее стало известно о новом контракте Эндрю Уиггинса. В связи с этим фонд заработной платы и налог на роскошь в сезоне-2023/24 вырисовываются на беспрецедентном уровне в 483 миллиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Джордан Пул
0 0 0

Статьи по теме

Уиггинс подписал многолетнее продление с Голден Стэйт Уиггинс подписал многолетнее продление с Голден Стэйт
Уорриорз не будут отстранять Грина - игрок отделается штрафом Уорриорз не будут отстранять Грина - игрок отделается штрафом
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время "Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
Лунин - первый украинец, который сыграет в Эль-Классико Лунин - первый украинец, который сыграет в Эль-Классико
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:47
Лунин - первый украинец, который сыграет в Эль-Классико
Европа15:44
Лунин - в стартовом составе Реала на матч против Барселоны
Футбол15:21
Зинченко - вне заявки на игру с Лидсом
НБА15:13
Шарлотт отчислил ЛиАнджело Болла спустя три недели после подписания контракта
Бокс14:58
"Я человек слова": Уайлдер сделал заявление по поводу боя с Усиком
Европа14:52
Неожиданная связь: бабушка лидера Ливерпуля в молодости встречалась с сэром Алексом Фергюсоном
Бокс14:29
Хелениус рассказал о своем состоянии после тяжелого нокаута от Уайлдера
Европа14:12
Гризманн: Я приношу всем свои извинения, но я хочу продолжать просить прощения на поле
Теннис13:50
Стаховский присоединился к сбору вознаграждения за взятие в плен российского террориста Гиркина
НБА13:37
Пул согласился на новый контракт с Голден Стэйт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK