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Чемпион НБА: У Симмонса нет менталитета убийцы - он домашний песик, а не немецкая овчарка

Игрок Бруклина попал под каток экспертного мнения того, кто знает, что такое победа в чемпионате.
Сегодня, 00:54
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images
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В ночь на четверг, 20 октября, Бруклин провел первый матч нового регулярного сезона НБА, в котором команда Стива Нэша на собственном паркете разгромно уступила Новому Орлеану 108:130.

Свой дебют за Нетс оформил Бен Симмонс. Однако он его провалил: за 23 минуты на площадке он набрал всего 4 очка, 5 подборов и 5 передач, заработав также шесть фолов, за что был удален.

Чемпион НБА 2008 года в составе Бостона Кендрик Перкинс был достаточно критичен в своих словах в адрес 26-летнего баскетболиста.

"Мы продолжаем вести себя так, будто Бен Симмонс вернется и проведет какой-то сезон на уровне олл-стара", - цитирует Перкинса Fadeaway World. "Когда дело доходит менталитета убийцы, мы говорим о таких парнях, как ЛеБрон и покойный великий Коби Брайант. У него же нет этого менталитета".

"Он не питбуль, он не немецкая овчарка. Бен Симмонс не что иное, как семейный песик, хороший золотистый ретривер! Когда незнакомец звонит в дверь, вместо того, чтобы лаять и проявлять агрессию, он начинает вилять хвостом. Вот, кто такой Бен Симмонс. И он не собирается меняться".

Напомним, что Бен Симмонс не играл с того момента, как Филадельфия проиграла Атланте в полуфинале Восточной конференции в 2021 году. После этого Симмонс отстранился от команды, считая себя преданным, а перед дедлайном он был отправлен в Бруклин в обмен на Джеймса Хардена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Кендрик Перкинс Бен Симмонс
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