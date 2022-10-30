Голден Стэйт впервые стал самой дорогой франшизой НБА

Успехи "воинов" в последнее десятилетие сыграли важную роль в подъеме ценности организации.

Впервые в своей истории Голден Стэйт стали самой ценной командой НБА, сообщает Sports Illustrated. Согласно отчету Forbes, Уорриорз официально возглавили список саміх ценніх франшиз лиги, обойдя Лейкерс и Никс.

Состояние Уорриорз составляет поразительные 7 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем в прошлом году. Они также принесли наибольший доход в НБА из всех команд, заработав 765 миллионов.

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В первую десятку самых ценных команд НБА входят (по порядку): Голден Стэйт, Никс, Лейкерс, Чикаго, Бостон, Клипперс, Бруклин, Даллас, Хьюстон и Филадельфия.

В первую десятку команд с наибольшим доходом в НБА входят: Голден Стэйт, Лейкерс, Никс, Бруклин, Даллас, Клипперс, Бостон, Милуоки, Чикаго и Хьюстон.