Филадельфия осталась без Хардена на ближайший месяц
Сиксерс остались без своего второго лучшего игрока на длительный период.
Звезда Филадельфии Джеймс Харден получил растяжение сухожилия правой ноги и, как ожидается, пропустит месяц, передает ESPN.
Обследование выявило травму, которую баскетболист получил в проигрышном матче с Вашингтоном (111:121).
Харден набирал в среднем 22.0 очка, 7.0 подбора и 10.0 передач в девяти играх за Сиксерс, которые с начала сезона идут с балансом побед 4-5.
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Теперь без 33-летнего защитника Филадельфия вступает в трудный отрезок своего графика, ведь в лазарете до сих пор находится еще одна звезда 76-х Джоэл Эмбиид, пропустивший три из последних четырех матчей из-за болезни.