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Баскетбол

Филадельфия осталась без Хардена на ближайший месяц

Сиксерс остались без своего второго лучшего игрока на длительный период.
Вчера, 23:24
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images
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Звезда Филадельфии Джеймс Харден получил растяжение сухожилия правой ноги и, как ожидается, пропустит месяц, передает ESPN.

Обследование выявило травму, которую баскетболист получил в проигрышном матче с Вашингтоном (111:121).

Харден набирал в среднем 22.0 очка, 7.0 подбора и 10.0 передач в девяти играх за Сиксерс, которые с начала сезона идут с балансом побед 4-5.

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Теперь без 33-летнего защитника Филадельфия вступает в трудный отрезок своего графика, ведь в лазарете до сих пор находится еще одна звезда 76-х Джоэл Эмбиид, пропустивший три из последних четырех матчей из-за болезни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс
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