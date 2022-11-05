Голден Стэйт установил абсолютный антирекорд НБА
Минувшей ночью Голден Стэйт на выезде уступил Новому Орлеану 105:114.
В нынешнем сезоне Уорриорз проиграли все шесть выездных матчей, чего не было с ними с сезоне-1997/98. При этом они стали первыми действующими чемпионами в истории НБА, которые начали сезон с баланса побед на выезде 0-6, сообщает ESPN.
А их общий баланс побед по сезону 3-7 стал пятым случаем, когда действующий чемпион начал сезон подобным образом или хуже.
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Главный тренер "воинов" Стив Керр прибегнул к ротации: на паркете не появлялись ни Стеф Карри, ни Клэй Томпсон, ни Дрэймонд Грин с Эндрю Уиггинсом. Это было сделано из-за повреждений разных степеней.
После матча Керр заявил, что ему придется немного изменить ротацию, чтобы дела не стали совсем плохи.