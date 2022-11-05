iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Голден Стэйт установил абсолютный антирекорд НБА

Действующие чемпионы лиги очередной раз вписали свое имя в историю, но не так, как им этого хотелось бы.
Сегодня, 11:37
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Минувшей ночью Голден Стэйт на выезде уступил Новому Орлеану 105:114.

В нынешнем сезоне Уорриорз проиграли все шесть выездных матчей, чего не было с ними с сезоне-1997/98. При этом они стали первыми действующими чемпионами в истории НБА, которые начали сезон с баланса побед на выезде 0-6, сообщает ESPN.

А их общий баланс побед по сезону 3-7 стал пятым случаем, когда действующий чемпион начал сезон подобным образом или хуже.

Читай также: Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом, также отменив выход модели именных кроссовок

Главный тренер "воинов" Стив Керр прибегнул к ротации: на паркете не появлялись ни Стеф Карри, ни Клэй Томпсон, ни Дрэймонд Грин с Эндрю Уиггинсом. Это было сделано из-за повреждений разных степеней.

После матча Керр заявил, что ему придется немного изменить ротацию, чтобы дела не стали совсем плохи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз

Статьи по теме

Голден Стэйт впервые стал самой дорогой франшизой НБА Голден Стэйт впервые стал самой дорогой франшизой НБА
Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз Морант: Если бы не травмы, Мемфис выиграл бы серию у Уорриорз
"Он еще не промахивался": комментатор сглазил Карри на первый промах с линии штрафных в сезоне "Он еще не промахивался": комментатор сглазил Карри на первый промах с линии штрафных в сезоне
"У меня 4 перстня, у*баны": Томпсон впервые в карьере был удален из матча за два технических фола "У меня 4 перстня, у*баны": Томпсон впервые в карьере был удален из матча за два технических фола
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: "мельница" Зайона и кроссовер Дюранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА14:57
Игрок Далласа заявил, что арбитр обматерил его, выписывая технический фол
Украина14:26
Рыбалка невероятным голом в ворота Колоса установил личный рекорд
Украина14:24
Мудрик второй раз подряд признан игроком месяца в Шахтере
Украина14:05
Забарный попал в ТОП-5 по влиянию на игру среди защитников возрастом 20 лет и младше
Формула 113:35
Риккардо признался, что посещал психолога в 2021 году
Лига Чемпионов13:12
Стало известно, сколько Шахтер заработал за выступление в Лиге чемпионов
Европа13:02
Реал, Челси и ПСЖ лидируют в борьбе за 16-летнего форварда Палмейраса
НБА12:39
Полиция расследует обвинения отчисленного игрока Сан-Антонио в сексуальных домогательствах
Бокс12:29
Менеджер Усика рассказал, в чем Фьюри превосходит украинца
Бокс11:55
Менеджер Ломаченко выразил уверенность в проведении боя с Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK