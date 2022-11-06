Президент профсоюза баскетболистов МакКоллум впервые осудил действия Ирвинга

Ранее ассоциация игроков НБА осудила антисемитизм, однако имя Кайри ни разу не было упомянуто.

Президент профсоюза баскетболистов, а по совместительству игрок Нового Орлеана, Си Джей МакКоллум впервые от лица организации осудил вице-президента профсоюза Кайри Ирвинга и антисемитизм, сообщает официальный сайт НБА.

МакКоллум сказал, что он и члены профсоюза провели последние несколько дней в обсуждениях с официальными лицами лиги и другими людьми, чтобы "продвинуться вперед и разобраться в этой ситуации". Он назвал эти переговоры "продуктивными".

"Мы осуждаем антисемитизм в любой форме. Мы верим в поощрение равенства, разнообразия и инклюзивности. Важно знать об этой ситуации, что у вас есть платформа, которую вы должны использовать с осторожностью".

"Используйте это как опыт обучения для всех нас, игроков. Вы должны быть осторожны с тем, что вы публикуете. Вы должны точно знать, что это такое, и вам нужно исследовать и изучать все религии и все происхождения всех рас, чтобы вам было удобно говорить об этом".

Профсоюз находится в сложной ситуации с Ирвингом. По определению, спортивные союзы создаются для поддержки своих членов, особенно в ситуациях, когда штрафы и/или наказания налагаются командами или лигой. В данном случае профсоюз игроков не использовал эту силу.

"Мы не его работодатель", — сказал МакКоллум, "Мы не его деловой партнер, мы не Nike. Мы, как профсоюз, можем присматривать за нашими игроками, чтобы лучше обучать их, чтобы помочь им, когда они попадают в такие ситуации. Люди по-разному воспринимают то, как мы должны реагировать и вести себя".

Изначально ассоциация игроков НБА выступила с заявлением, в котором осудила антисемитизм, но при этом она не стала упоминать в нем Ирвинга. На это Си Джей ответил: "Я думаю, что лучше спросить, почему лига выступила с заявлением и не упомянула его".

Напомним, что Бруклин дал Кайри Ирвингу шанс вернуться в состав. Для этого игроку нужно выполнить шесть условий.