Шарлотт планирует подписать контракт с Майлзом Бриджесом

Баскетболист получил три года условно за избиение собственной жены на глазах ребенка.

Шарлотт всерьез раздумывает над подписанием нового контракта со своим бывшим игроком Майлзом Бриджесом, передает Bleacher Report.

Хорнетс готовы предложить проблемному форварду только трехлетний контракт. Так как он может получить наказание от НБА, "шершни" намерены оформить сделку как можно раньше, чтобы Бриджес сразу же начал отбывать наказание (потенциальное отстранение).

Игрок претендовал на многолетнее продление минувшим летом, однако проблемы в личной жизни сыграли свою роль. Напомним, что игрока признали виновным в избиении жены в присутствии своего ребенка.

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24-летний форвард избежал тюремного заключения, отделавшись тремя годами условно. Майлз должен отработать 100 часов общественных работ, а также пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия. При этом он будет каждую неделю сдавать тест на наркотики.