Букер и Тейтум – лучшие игроки месяца в НБА

По итогам концовки октября и всего ноября были определены лучшие игроки каждой конференции НБА.

Так, на Западе лучшим стал защитник Финикс Санс Девин Букер. На счету баскетболиста 15 побед в 21 матче со своей командой, в которых он набирал по 29 очков, собирал по 5,3 подбора и раздавал по 5,8 ассистов.

На Востоке лучшим был признан Джейсон Тейтум. Форвард был лидером Бостона, который победил в 18 матчах из 22, а сам игрок набирал в них по 31,6 балла, 7,8 подбора и 4,5 передачи.

Отметим, что и Финикс и Бостон лидируют в своих конференциях.

Напомним, на ISPORT доступны все результаты соревновательного дня.