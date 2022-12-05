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Баскетбол

"Это то, что я должен делать": Дэвис не удивился своей шикарной игре против Вашингтона

Игрок Лос-Анджелеса ждет от себя подобной игры каждый раз, когда он выходит на площадку.
Сегодня, 10:38
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс одержали свою восьмую победу в последних десяти матчах, обыграв Вашингтон 130:119.

Очередное феноменальное выступление выдал бигмен калифорнийцев Энтони Дэвис. 29-летний игрок набрал 55 очков, 17 подборов и 3 блок-шота за неполные 38 минут на паркете.

Однако, как он сам признал, это не стало для него чем-то удивительным.

"Меня это не удивляет. Это то, что я должен делать. Это то, на что я способен. Я не в восторге от того, как играю. Это то, что я должен на самом деле чувствовать", - цитирует Дэвиса ClutchPoints.

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Средние показатели Энтони Дэвиса в нынешнем сезоне равняются 27.2 очка, 12.6 подбора и 2.4 блок-шота за игру.

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