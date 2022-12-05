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Баскетбол

Майами хочет избавиться от Лаури

Возраст и деньги по контракту станут главными проблемами в осуществлении обмена игрока.
Сегодня, 16:47
Кайл Лаури / Getty Images
Кайл Лаури / Getty Images

Майами хочет обменять своего разыгрывающего Кайла Лоури, передает журналист Fox Sports Рик Буше.

Хит открыты к возможному трейду Лаури, но фронт-офис клуба понимает, что у этого могут возникнуть проблемы. Все связано с возрастом и контрактом баскетболиста.

Нынешний сезон стал для 36-летнего игрока вторым по его трехлетнему контракту, по которому он получит 85 миллионов долларов.

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Буше отмечает, что трудно определить команду, которая сейчас согласится принять на себя такой контракт.

В нынешнем сезоне Кайл Лаури набирает в среднем 14.8 очка, 6.0 передачи, 4.8 подбора и 1.0 перехвата за игру при 40,2% реализации бросков с игры и 35,1% точных бросков из-за дуги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Кайл Лаури

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