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Баскетбол

Звезда Чикаго запросит обмен, если команда не начнет бороться за чемпионство

Спустя два года после громких трейдов Буллз могут снова уйти в перестройку.
Сегодня, 19:54
ДеМар ДеРозан / Getty Images
ДеМар ДеРозан / Getty Images

Форвард Чикаго ДеМар ДеРозан недоволен тем, в каком направлении движется его команда.

Как сообщает журналист Bleacher Report Крис Хэйнс, ркуоводители команд-конкурентов верят, что 33-летний баскетболист может запросить обмен в межсезонье, если Буллз не оправдают его ожиданий относительно борьбы за чемпионский титул.

По завершению нынешнего сезона у ДеРозана останется всего год по контракту с Чикаго, за который он заработает 28,6 миллиона долларов.

В связи с этим есть два развития событий: ДеМар подпишет продление и останется в Чикаго или запросит обмен в другую команду.

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ДеМар ДеРозан присоединился к Буллз летом 2021 года, покинув Сан-Антонио по сделке сайн-энд-трейд, подписав с Чикаго трехлетний контракт.

В этом сезоне форвард набирает в среднем за матч 25.9 очка, 5.0 подбора и 4.7 передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз ДеМар ДеРозан

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