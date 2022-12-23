Звезда Чикаго запросит обмен, если команда не начнет бороться за чемпионство
Форвард Чикаго ДеМар ДеРозан недоволен тем, в каком направлении движется его команда.
Как сообщает журналист Bleacher Report Крис Хэйнс, ркуоводители команд-конкурентов верят, что 33-летний баскетболист может запросить обмен в межсезонье, если Буллз не оправдают его ожиданий относительно борьбы за чемпионский титул.
По завершению нынешнего сезона у ДеРозана останется всего год по контракту с Чикаго, за который он заработает 28,6 миллиона долларов.
В связи с этим есть два развития событий: ДеМар подпишет продление и останется в Чикаго или запросит обмен в другую команду.
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ДеМар ДеРозан присоединился к Буллз летом 2021 года, покинув Сан-Антонио по сделке сайн-энд-трейд, подписав с Чикаго трехлетний контракт.
В этом сезоне форвард набирает в среднем за матч 25.9 очка, 5.0 подбора и 4.7 передачи.