Дончичу покорилось историческое достижение в НБА

Разыгрывающий Маверикс сделал рекордный трипл-дабл в матче с Никс.

Разыгрывающий Даллас Маверикс Лука Дончич установил рекордное достижение в матче НБА против Нью-Йорк Никс, в котором его команда одержала победу в овертайме со счетом 126:121.

23-летний словенец оформил самый результативный трипл-дабл в истории Лиги с показателями 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач.

Mavericks superstar Luka Doncic: 60 points, 21 rebounds, 10 assists in win over Knicks. First ever 60/20/10 game in NBA history. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2022

Также на счету разыгрывающего Маверикс два перехвата, один блок-шот и четыре потери за 47:09 игрового времени.

Кроме того, Дончич установил рекорд Далласа по количеству очков в одном матче (60). Предыдущее достижение принадлежало Дирку Новицки (53 очка в 2004-м году).

Напомним, на ISPORT доступны все результаты этого игрового дня в НБА.