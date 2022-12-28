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Баскетбол

Дончичу покорилось историческое достижение в НБА

Разыгрывающий Маверикс сделал рекордный трипл-дабл в матче с Никс.
Сегодня, 16:35
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Разыгрывающий Даллас Маверикс Лука Дончич установил рекордное достижение в матче НБА против Нью-Йорк Никс, в котором его команда одержала победу в овертайме со счетом 126:121.

23-летний словенец оформил самый результативный трипл-дабл в истории Лиги с показателями 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач.

Также на счету разыгрывающего Маверикс два перехвата, один блок-шот и четыре потери за 47:09 игрового времени.

Кроме того, Дончич установил рекорд Далласа по количеству очков в одном матче (60). Предыдущее достижение принадлежало Дирку Новицки (53 очка в 2004-м году).

Напомним, на ISPORT доступны все результаты этого игрового дня в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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