НБА отстранила 11 игроков после потасовки между Детройтом и Орландо

Баскетболисты получили ожидаемое наказание, из-за чего их команды (особенно Мэджик) сильно пострадали.

В ночь на четверг, 29 декабря, во время матча между Детройтом и Орландо случилась потасовка при участии многих игроков обеих команд.

Мо Вагнер толкнул Киллиана Хэйса, за что моментально получил от Хамиду Диалло и от самого пострадавшего. Туда же влетели запасные игроки Мэджик. В результате Вагнер, Хэйс и Диалло были удалены с площадки.

Как сообщает официальный сайт НБА, все участники потасовки получили дисквалификацию.

Киллиан Хэйс, ударивший Вагнера по голове, пропустит три игры Пистонс без сохранения зарплаты. Вагнер получил два матча дисквалификации, а Диалло - один матч.

Киллиан Хэйс

К тому же, восемь баскетболистов Мэджик, которые покинули зону, отведенную для запасных игроков (Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд) были отстранены на один матч.

Отстранение Хэйса, Диалло и Вагнера началось минувшей ночью, когда Детройт сыграл с Чикаго (118:132), а Орландо - с Вашингтоном (100:119).

А вот остальные 8 игроков будут отбывать дисквалификацию поэтапно, чтобы в соответствии с правилами лиги у Орландо было восемь здоровых игроков, доступных для игры в следующих двух матчах.

Читай также: ЛеБрон отметил свое 38-летие выдающимся выступлением в матче с Атлантой

Энтони, Бамба, Картер, Хэмптон и Харрис пропустили вышеупомянтый поединок с Уизардс, а Росс, Скофилд и Франц Вагнер пропустят матч 4 января против Оклахомы.