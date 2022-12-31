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Баскетбол

НБА отстранила 11 игроков после потасовки между Детройтом и Орландо

Баскетболисты получили ожидаемое наказание, из-за чего их команды (особенно Мэджик) сильно пострадали.
Сегодня, 13:59
Мо Вагнер / Getty Images
Мо Вагнер / Getty Images

В ночь на четверг, 29 декабря, во время матча между Детройтом и Орландо случилась потасовка при участии многих игроков обеих команд.

Мо Вагнер толкнул Киллиана Хэйса, за что моментально получил от Хамиду Диалло и от самого пострадавшего. Туда же влетели запасные игроки Мэджик. В результате Вагнер, Хэйс и Диалло были удалены с площадки.

Как сообщает официальный сайт НБА, все участники потасовки получили дисквалификацию.

Киллиан Хэйс, ударивший Вагнера по голове, пропустит три игры Пистонс без сохранения зарплаты. Вагнер получил два матча дисквалификации, а Диалло - один матч.

Киллиан Хэйс
Киллиан Хэйс

К тому же, восемь баскетболистов Мэджик, которые покинули  зону, отведенную для запасных игроков (Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд) были отстранены на один матч.

Отстранение Хэйса, Диалло и Вагнера началось минувшей ночью, когда Детройт сыграл с Чикаго (118:132), а Орландо - с Вашингтоном (100:119). 

А вот остальные 8 игроков будут отбывать дисквалификацию поэтапно, чтобы в соответствии с правилами лиги у Орландо было восемь здоровых игроков, доступных для игры в следующих двух матчах.

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Энтони, Бамба, Картер, Хэмптон и Харрис пропустили вышеупомянтый поединок с Уизардс, а Росс, Скофилд и Франц Вагнер пропустят матч 4 января против Оклахомы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Детройт Пистонс

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