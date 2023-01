Дончич, Дюрант или Яннис: ЛеБрон сказал, кто может обойти его в рейтинге лучших скореров

Звезде Лейкерс ЛеБрону Джеймсу осталось набрать меньше 500 очков, чтобы побить многолетний рекорд Карим Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

И хотя "Король" еще не обладает данным достижением, его уже спросили, кто из нынешних звезд НБА может в будущем обойти его в рейтинге лучших скореров.

"Кей Ди (Кевин Дюрант) - первое имя которое приходит мне на ум, определенно", - цитирует Джеймса ClutchPoints.

"Его не просто так называют "Easy Money" и "Slim Reaper". Он делает все так непринужденно - его умение бросать трехочковые, бросать со средней дистанции, забираться в "краску", а также бросать 85-90% с линии штрафного".

Он также отметил и других более молодых представителей лиги.

"У нас в лиге много отличных бомбардиров, и Кей Ди — один из них. Кайри (Ирвинг), Лука (Дончич) — он молодой, (Джоэл )Эмбиид, Яннис (Адетокумбо). Эти ребята набирают много очков".

"Вам понадобится немного удачи. Все мы знаем, что самое важное - здоровье, не только в спорте, но и в жизни вообще. Это настоящая удача — все еще быть на паркете и иметь возможность делать это".

