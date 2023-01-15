НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Филадельфия вырвала победу над Ютой
В субботу, 14 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Майами – Милуоки 111:95 (28:20, 25:25, 24:26, 34:24)
Майами: Винсент (27 + 5 перехватов), Адебайо (20 + 13 подборов), Батлер (16), Струс (10 + 7 подборов), Хайсмит (8 + 7 подборов) – старт; Оладипо (20), Кэйн (6 + 7 подборов), Робинсон (4 + 8 подборов).
Милуоки: Портис (15 + 7 подборов), Коннотон (14 + 8 подборов), Б. Лопес (13), Аллен (12), Холидэй (12 + 10 передач + 5 потерь) – старт; Картер (10), Грин (9), Инглс (5), Мамукелашвили (5), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0).
Шарлотт – Бостон 106:122 (34:31, 32:31, 19:33, 21:27)
Шарлотт: Болл (31 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Розир (21), Вашингтон (14), Макдэниэлс (9), Пламли (9 + 16 подборов) – старт; Коди Мартин (8), Ричардс (8), Смит (2), Тор (2), Уильямс (2), Макгауэнс (0), Джонс (0).
Бостон: Тейтум (33 + 9 подборов + 6 передач), Хорфорд (16 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (13 + 12 передач), Уайт (8), Р. Уильямс (6 + 12 подборов) – старт; Брогдон (30), Притчард (9), Г. Уильямс (3), Корнет (2), Хаузер (2), Джексон (0), Дэвисон (0).
Индиана – Мемфис 112:130 (28:36, 24:32, 27:29, 33:33)
Индиана: Матурин (16), Джексон (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Нембард (7 + 7 передач), Несмит (6 + 7 подборов), Хилд (5) – старт; Дуарте (25), Макконнелл (13 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Тэйлор (9), Смит (6), Джонсон (5), Куин (5), Бриссетт (3).
Мемфис: Бэйн (25 + 8 подборов), Морэнт (23 + 10 передач), Уильямс (13), Адамс (10 + 9 подборов), Джарен Джексон (9 + 10 подборов) – старт; Альдама (17), Кларк (11), Джонс (8), Родди (7), Ларэвиа (5), Тиллман (2), Чендлер (0).
Торонто – Атланта 103:114 (25:34, 32:35, 22:27, 24:18)
Торонто: Барнс (27 + 12 подборов), Сиакам (15 + 7 подборов + 6 передач), Ануноби (14), Трент (7), Ванвлит (3) – старт; Ачиува (14), Буше (13), Флинн (7), Эрнангомес (3), Колоко (0).
Атланта: Янг (29 + 9 передач), Мюррэй (27 + 8 подборов + 6 передач), Хантер (11), Коллинз (11), Оконгву (10 + 13 подборов) – старт; Гриффин (13), Джонсон (9), А. Холидэй (4), Камински (0).
Миннесота – Кливленд 110:102 (27:25, 22:29, 28:26, 33:22)
Миннесота: Эдвардс (26 + 7 передач), Расселл (9), Макдэниэлс (9), Гобер (6), Андерсон (4) – старт; Рид (17 + 7 подборов), Науэлл (16), Гарза (9), Риверс (7), Принс (7).
Кливленд: Мобли (19 + 8 подборов), Аллен (19 + 8 подборов), Гарлэнд (15), Митчелл (14 + 6 передач), Окоро (8) – старт; Леверт (12), Осман (6), Лав (6 + 8 подборов), Рубио (3), Стивенс (0).
Юта – Филадельфия 117:118 (24:41, 32:25, 29:22, 32:30)
Юта: Кларксон (38 + 9 подборов), Кесслер (15 + 12 подборов), Конли (14 + 8 передач), Бизли (9), Вандербилт (8 + 9 подборов) – старт; Хортон-Такер (20), Александер-Уокер (7 + 7 подборов), Агбаджи (3), Фонтеккьо (3).
Филадельфия: Харден (31 + 11 передач), Эмбиид (30 + 7 подборов), Макси (21), Мелтон (6), Такер (5) – старт; Милтон (17), Харрелл (6), Тайбулл (2), Ньянг (0).
Портленд – Даллас 136:119 (31:30, 40:26, 35:34, 30:29)
Портленд: Лиллард (36 + 10 передач), Нуркич (22 + 11 подборов), Саймонс (21), Грант (16), Харт (11 + 6 передач) – старт; Шарп (12), Пэйтон II (10), Уотфорд (4), Браун (2), Юбэнкс (2), Уокер (0), Джонсон (0).
Даллас: Динуидди (25), Буллок (24), Дончич (15 + 10 передач), Хардуэй (10), Пауэлл (8) – старт; Пинсон (11), Харди (7), Ниликина (7), Бертанс (6), Лоусон (3), Макги (2), Райт (1).