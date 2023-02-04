НБА наказала Митчелла и Брукса за драку в матче Кливленд - Мемфис
Диллон Брукс и Донован Митчелл поучаствовали в драке во время матча между Кливлендом и Мемфисом (128:113).
Брукс не смог завершить проход с мячом и, потеряв равновесие, упал, после чего ударил в пах Митчелла, который подобрал мяч.
В результате потасовки судьи удалили с площадки обоих участников происшествия. Теперь же дело дошло до послематчевого наказания.
Как сообщает ESPN, НБА дисквалифицировала Брукса на одну игру без сохранения зарплаты. Свингмен Гриззлис пропустит встречу с Торонто 6 февраля.
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Митчелл в свою очередь отделался штрафом в размере 20 тысяч долларов.
Напомним, что еще одна драка случилась уже в следующий же игровой день во время матча Миннесоты и Орландо.