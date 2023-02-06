ЛеБрон разочарован, что Лейкерс не выменяли Ирвинга

ЛеБрон Джеймс выразил разочарование, что Лейкерс не сумели убедить Бруклин обменять Кайри Ирвинга на предложенный ими пакет активов.

В интервью для ESPN 38-летний форвард заявил, что теперь его внимание перешло на другие цели и он двигается вперед.

"Я не могу сидеть здесь и притворяться, что я не разочарован тем, что мы не смогли заполучить талантливого игрока, с которым у меня к тому же была отличная химия на паркете, и который мог помочь нам выиграть чемпионство", - сказал ЛеБрон.

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"Но теперь мое внимание смещено. Я снова сфокусирован на том, что заслуживает моего внимания - это клуб и то, что у нас есть в раздевалке".

Напомним, что "озерники" были одной из трех команд, которая пыталась выменять Кайри Ирвинга. В итоге звездный разыгрывающий оказался в Далласе.