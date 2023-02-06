Ирвинг = ?: какие обмены команды предлагали Бруклину

Знакомимся с тем, как могла выглядеть сделка по Кайри, если бы Нетс выбрали другое предложение.

Остаток сезона-2022/23 Кайри Ирвинг проведет в составе Далласа, после чего он либо переподпишется с техасцами, либо уйдет в поисках лучшей судьбы.

Однако он мог оказаться и не в Далласе. Известно, что на 30-летнего разыгрывающего охотились три команды. В этом списке также был Майами, но вскоре Хит отказались от претензий на игрока из-за его проблемного характера.

Главным претендентом на Кайри были Лейкерс, которые хотели заполучить его еще прошлым летом, чтобы он воссоединился с ЛеБроном Джеймсом. Бруклин хотел получить от "озерников" Расселла Уэстбрука, Остина Ривза и Макса Кристи, два драфт-пика первого раунда и возможность обменяться будущими пиками.

Как сообщает журналист Марк Стейн, что владелец Нетс Джо Цай не желал отправлять Ирвинга в Лейкерс, так как этого хотел сам Кайри. Поэтому данным запросом он намеревался отбить у Лос-Анджелеса желание обменять Ирвинга - и у него это удалось, так как ЛАЛ ничего и не предложили.

Зато свое предложение сделали соседи "пурпурно-золотых" по Лос-Анджелесу. Клипперс предложили за Ирвинга Терэнса Мэнна, Люка Кеннарда, драфт-пик первеого раунда и возможность обменяться будущими пиками первого раунда.

Чтобы полностью уровнять сделку, "парусники" готовы были добавить еще одного игрока или дать денежную компенсацию.

Еще одно конкретное предложение последовало от Финикса. Аризонский клуб отправил пакет активов из Криса Пола, Джея Краудера и неуказанные драфт-пики.

Тем самым Санз хотели омолодить позицию разыгрывающего, но Бруклин от такого отказался. Теперь Финикс готовится к потенциальному обмену Кевина Дюранта.

В итоге же Нетс отправили Ирвинга в Даллас. Туда же отправился и Маркифф Моррис. Бруклин же получил Спенсера Динуидди, который вернулся в практически родную команду, Дориана Финни-Смита, драфт-пик первого раунда 2029 года и два драфт-пика второго раунда 2027 и 2029 годов.