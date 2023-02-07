НБА все еще не зарегистрировала обмен Ирвинга из-за желания Бруклина дополнить сделку

Казалось, что сага имени Кайри Ирвинга подошла к концу. Частично так оно и есть, но, фактически, она до сих пор продолжается.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, НБА до сих пор не зарегистрировала обмен Бруклина и Далласа. Это связано с тем, что Нетс хотят расширить эту сделку.

По информации Марка Стейна, Бруклин изучает возможность отправить полученных от Маверикс Спенсера Динуидди и драфт-пик в Торонто в обмен на Фреда ВанВлита.

К тому же нью-йоркский клуб заинтересован в другом игроке Рэпторс, Паскале Сиакаме. Однако канадцы с высокой долей вероятности откажутся от обмена, в котором они потеряют Сиакама.

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Ожидается, что в ближайшее время Бруклин и Даллас официально заявят о двусторонней сделке, если только Нетс не смогут договориться с Торонто.