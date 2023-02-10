Жена Уэстбрука раскритиковала журналиста, назвавшего ее мужа "вампиром раздевалки Лейкерс"

В дедлайн обменов НБА 9 февраля случилось то, на что многие рассчитывали: Лейкерс избавились от Расселла Уэстбрука, отправив его в Юту, которая теперь планирует выкупить его контракт.

Обсуждая данный трейд с коллегами по ТВ, журналист ESPN Дэйв МакМенамин поделился информацией из раздевалки Лос-Анджелеса.

"Они омолодили состав, получили шутеров, защитников и, как сказал мне один источник, они убрали "вампира из раздевалки", который высасывал из всех кровь".

Эти слова очень не понравились Нине Уэстбрук, жене Расселла, которая раскритиковала такой комментарий.

"Это просто отвратительно, ESPN. Расселл не вампир. Это просто клевета, потому что любой, кто в курсе, прекрасно знает, что нет ничего более далекого от истины", - цитирует Нину BasketNews.

"От себя хочу отметить, что у меня есть дети школьного возраста, которым приходится слушать, как их сверстники повторяют гадости, которые вы, ребята, говорите по телевизору об их отце".

"Думаю, мне стоит приготовиться объяснять своему 5-летнему сыну, что его папа на самом деле не вампир, и крупные новостные агентства говорят такие вещи только для того, чтобы привлечь внимание".

Напомним, что по итогам трехстороней сделки Лейкерс получили Д'Анджело Расселла; Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.