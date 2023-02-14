Уикэнд Всех Звезд: составы команд, списки участников конкурсов и результаты

ISPORT рассказывает подробности о Матче Всех Звезд НБА и других соревнованиях во время уик-энда.

В американском городе Солт-Лейк Сити, штат Юта, состоится звездный уик-энд НБА, в рамках которого пройдут традиционные конкурсы, а вишенкой на торте станет Матч всех Звезд.

В этом году не обошлось без новинок в формате проведения праздника. ISPORT знакомит своих читателей с составом участников всех событий, а также рассказывает, как это будет происходить.

Расписание NBA All-Star Weekend 2023

Ночь с пятницы на субботу, 17-18 февраля

21:30 | Тренировки участников матча молодых звезд

00:30 | пресс-конференция Зала славы баскетбола

02:00 | NBA All-Star Celebrity Game – матч звезд шоубиза

04:00 | Jordan Rising Stars – матч молодых звезд

Ночь с субботы на воскресенье, 18-19 февраля

20:00 | Тренировки участников матча звезд НБА

23:00 | NBA x HBCU Classic, матч между командами "исторически черных университетов"

Southern University - Grambling State University

02:00 | Пресс-конференция комиссионера Адама Силвера

03:00 | State Farm All-Star

- Kia Skills Challenge (конкурс умений)

- Starry 3-Point Contest (конкурс трехочковых)

- AT&T Slam Dunk (конкурс слэм-данков)

Ночь с воскресенья на понедельник, 19-20 февраля

20:00 | Награждение легенд НБА

22:00 | Матч Звезд NBA G-Лиги

02:30 | Драфт Матча Звезд

03:30 | 72-й Матч всех Звезд НБА

NBA All-Star Celebrity Game

В так называемом поединке звезд шоу-бизнеса, или селебритис, принимают участие люди из разных сфер. А вот если говорить о баскетболе, то самой большой звездой здесь будет почетный капитан одной из команд - Двейн Уэйд, который является миноритарным владельцем Юты Джазз. В другой команде капитаном будет Райан Смит, бизнесмен-миллиардер и акционер Джазз.

В тренерский штаб команды Уэйда вошли три брата Адетокумбо и прославленная горнолыжница Линдси Вон, по другую сторону наставниками станут легенда женской НБА Лиза Лесли, рэпер Фет Джо и бейсболист Алекс Брегман.

Среди звезд-участников самого матча будут связаны с другими видами спорта люди – Келвин Джонсон и Ди Кей Меткалф из НФЛ, реслер The Miz, бейсболист Альберт Пухольс, теннисист Францис Тиафо и несколько баскетболисток.

Jordan Rising Stars

Формат этого матча в 2023 году предусматривает сразу три поединка. В четырех командах будут играть игроки, которые проводят первый или второй сезон НБА, а также молодые ребята из G-лиги, так называемые проспекты.

Капитанами команд станут легендарные баскетболисты НБА – Пау Газоль, Дерон Уильямс, Жоаким Ноа и Джейсон Терри (в его команде будут G-лиговцы).

Конкурс умений или Skill Challenge

В этом соревновании принимают участие баскетболисты разных позиций и размеров, но каждый должен показать, что является разносторонним игроком. В течение дистанции игрок должен будет отдать точную передачу, обойти на дриблинге "конусы", попасть с ближней и дальней дистанций.

Участники этого соревнования станут известны позже.

Конкурс трехочковых бросков

Здесь все просто, звездные игроки будут соревноваться в умении попадать с трехочковой дистанции. В настоящее время подтверждено участие следующих баскетболистов.

Тайриз Халибертон (Индиана Пейсерс)

Бадди Гилд (Индиана Пейсеры)

Демиан Лиллард (Портленд Трейл Блэйзерс)

Анферни Саймонс (Портленд Трейл Блейзерс)

Лаури Маркканен (Юта Джаз)

Всего участников должно быть восемь.

AT&T Slam Dunk (конкурс слэм-данков)

Конкурс по броскам сверху всегда был самым интересным событием всего звездного уик-энда, но в последние годы часто критикуется. Что же, смогут ли на этот раз удивить ребята?

Трей Мерфи III (Нью-Орлеан Пеликанс)

Кеньон Мартин мл. (Хьюстон Рокетс)

Джерико Симс (Нью-Йорк Никс)

Мак МакКланг (G-Лига–Делавер Блю Коатс)

NBA All-Star Game

Уже традиционно для МВД голосованием были выбраны два капитана команд, но если раньше они на драфте выбирали команды за несколько дней до матча, то теперь драфт пройдет перед самым матчем.

Капитанами команд будут ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) и Яннис Адетокумбо (Милуоки).

Список игроков на Матч Всех Звезд