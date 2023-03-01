НБА: Мемфис одержал победу над Лейкерс, Сакраменто Леня одолел Оклахому
Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Торонто – Чикаго 104:98 (24:23, 20:23, 26:26, 34:26)
Торонто: Сиакам (20 + 8 подборов), Ануноби (17 + 8 подборов), Пелтль (14), Барнс (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (3 + 9 передач) – старт; Трент (19), Буше (9), Янг (7), Ачиува (4), Бартон (0).
Чикаго: Вучевич (23 + 6 потерь), Лавин (17), Дерозан (13), Беверли (8 + 7 подборов), Карузо (6 + 6 передач) – старт; Досунму (10), Уильямс (8), Уайт (7), Драммонд (6 + 10 подборов).
Атланта – Вашингтон 116:119 (27:27, 29:25, 34:33, 26:34)
Атланта: Янг (31 + 7 передач), Мюррэй (15), Хантер (14), Капела (13 + 15 подборов), Коллинз (10) – старт; Богданович (16), Бей (12), Оконгву (3), Гриффин (2).
Вашингтон: Бил (37 + 7 передач), Кузма (28), Гэффорд (13 + 12 подборов), Райт (9), Авдия (4 + 13 подборов) – старт; Кисперт (9), Нанн (8), Гудвин (6), Гибсон (5).
Бруклин – Милуоки 104:118 (34:22, 28:30, 23:39, 19:27)
Бруклин: Бриджес (31), Динуидди (26 + 8 передач), К. Джонсон (19 + 7 подборов), Клэкстон (9 + 7 подборов), Финни-Смит (5) – старт; О'Нил (4), Смит (3), Дьюк (3), Шарп (2), Томас (2), Харрис (0), Сет Карри (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 15 подборов + 5 потерь), Холидэй (14 + 8 передач), Б. Лопес (13 + 10 подборов), Аллен (7), Коннотон (5) – старт; Миддлтон (18 + 6 передач), Картер (11), Портис (6), Инглс (6), Ленард (3), Краудер (2), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).
Мемфис – Лейкерс 121:109 (26:22, 20:27, 47:35, 28:25)
Мемфис: Морэнт (39 + 10 подборов + 10 передач), Тиллман (18 + 11 подборов), Бэйн (16), Джарен Джексон (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Брукс (7) – старт; Джонс (7), Кларк (6), Кеннард (6), Альдама (6), В. Уильямс (0), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0), Чендлер (0), Лофтон (0).
Лейкерс: Дэвис (28 + 19 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Бизли (12), Шредер (10 + 10 передач + 6 потерь), Вандербилт (4 + 8 подборов), Браун (2) – старт; Уокер (21), Ривз (17 + 7 передач), Хатимура (9), Гэбриэл (6 + 8 подборов), Рид (0), Кристи (0), Бамба (0).
Оклахома-Сити – Сакраменто 117:123 (38:44, 28:27, 21:22, 30:30)
Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (27 + 8 передач), Дорт (11), Джо (8), Гидди (8), Джейлин Уильямс (6) – старт; Шарич (21 + 8 подборов), К. Уильямс (11 + 5 перехватов), Уиггинс (10), Мэнн (10 + 6 передач), Робинсон-Эрл (5).
Сакраменто: Барнс (29 + 9 подборов), Сабонис (22 + 13 подборов + 9 передач), Хертер (20 + 9 передач), Митчелл (15), Мюррэй (13 + 10 подборов) – старт; Лайлс (9), Монк (7), Деллаведова (4), Мету (4), Дозьер (0), Холмс (0), Дэвис (0).
Хьюстон – Денвер 112:133 (30:41, 24:33, 30:32, 28:27)
Хьюстон: Грин (17), Мартин (15), Никс (14), Смит (8), Шенгюн (7 + 8 передач) – старт; Исон (17 + 12 подборов), Вашингтон (12), Кристофер (11), Марьянович (8), Гаруба (3 + 7 подборов), Камински (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (32 + 6 передач), Портер (17), Колдуэлл-Поуп (14 + 6 передач), Йокич (14 + 11 подборов + 10 передач), Гордон (11 + 7 подборов) – старт; Б. Браун (15), Чанчар (9), Джексон (9 + 8 передач), Брайант (8 + 8 подборов), К. Браун (4), Уотсон (0).
Даллас – Индиана 122:124 (33:31, 26:38, 39:37, 24:18)
Даллас: Дончич (39 + 8 подборов + 6 передач), Ирвинг (16 + 9 передач), Буллок (14), Пауэлл (8), Дж. Холидэй (0) – старт; Хардуэй (16), Вуд (12), Клебер (9), Грин (8), М-ф Моррис (0).
Индиана: Халибертон (32 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (24 + 7 подборов + 4 блок-шота), Несмит (14), Хилд (10), Нембард (3) – старт; Нвора (16), Смит (11 + 9 подборов), Макконнелл (8), Матурин (6), Дуарте (0).
Юта – Сан-Антонио 94:102 (30:32, 18:18, 25:21, 21:31)
Юта: Маркканен (28 + 10 подборов), Хортон-Такер (16 + 7 потерь), Кесслер (10 + 15 подборов), Агбаджи (9), Олиник (8 + 10 подборов) – старт; Данн (11), Гэй (7 + 8 подборов), Джузэнг (3), Азубуйке (2), Фонтеккьо (0), Тоскано-Андерсон (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (25), Сохан (13 + 6 передач), Коллинз (7), Бэйтс-Диоп (6), Брэнэм (4) – старт; Макдермотт (19), Грэм (12), Уэсли (9), Бэсси (7 + 10 подборов).
Клипперс – Миннесота 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)
Клипперс: Джордж (25), Ленард (23), Уэстбрук (14 + 7 подборов + 10 передач), Зубац (12 + 9 подборов), М-с Моррис (2) – старт; Пауэлл (13), Пламли (5 + 9 подборов), Мэнн (4), Батюм (3), Гордон (0).
Миннесота: Макдэниэлс (20), Эдвардс (18), Гобер (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 10 подборов), Конли (6 + 7 передач) – старт; Рид (12 + 8 подборов), Принс (10), Маклафлин (9), Александер-Уокер (5), Риверс (0).
Голден Стэйт – Портленд 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)
Голден Стэйт: Пул (29 + 6 передач), Томпсон (23 + 8 подборов + 6 потерь), Дивинченцо (21), Луни (14 + 7 подборов), Др. Грин (12 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Куминга (16), Лэмб (4), Дж. Грин (2), Джером (2 + 6 передач), Муди (0), Болдуин (0).
Портленд: Лиллард (25 + 7 передач), Грант (24), Тайбулл (15), Реддиш (10), Юбэнкс (5 + 8 подборов) – старт; Шарп (13), Литтл (7), Джонсон (4), Уотфорд (2 + 7 подборов + 7 передач), Уокер (0), Нокс (0).