Вдова Брайанта получит почти 30 миллионов долларов в результате судебного иска

Ванесса Брайант выиграла дело о незаконной публикации фото с места гибели Коби и Джанны.

Ванесса Брайант урегулировала свои оставшиеся претензии с округом Лос-Анджелес, в результате чего она получит 28,85 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Вдова Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелеса после того, как стало известно о фотографиях с места крушения вертолета, в котором погибли ее муж, легенда Лейкерс, и 13-летняя дочь Джанна.

Фотографии крушения были распространены в основном среди сотрудников шерифа округа Лос-Анджелес и пожарных.

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Стороны заключили мировое соглашение, которое включает 15 миллионов, которые присяжные уже присудили Ванессе Брайант в августе после судебного разбирательства в федеральном суде.

Соистец Крис Честер, жена и дочь которого также погибли в авиакатастрофе, получил компенсацию в размере 19,95 миллиона.