Прощай постсезон?: ЛеБрон пропустит минимум три недели из-за травмы

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс выбыл как минимум на три недели из-за травмы правой ноги, сообщает официальный сайт НБА.

По информации, предоставленной командой, 38-летний баскетболист был осмотрен врачами и медицинским персоналом Лейкерс, которые определили, что он получил травму сухожилия правой ноги и будет повторно обследован примерно через три недели.

LeBron James has been evaluated by Lakers team physicians and medical staff, and it has been determined that he has sustained a right foot tendon injury. James will be reevaluated in approximately three weeks.